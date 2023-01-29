الأهلي يعلن موقفه من مشاركة قندوسي مع الجزائر في أمم إفريقيا للمحليين

أكد النادي الأهلي المصري في بيان، أنه سيترك لاعبه الجديد الجزائري أحمد قندوسي مواصلة اللعب مع منتخب بلاده الذي يخوض حاليا منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وأعلن الأهلي أمس السبت تعاقده مع قندوسي من وفاق سطيف الجزائري لمدة أربع سنوات ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورغم أن الفريق المصري يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في المغرب خلال الفترة بين 1 و11 فبراير المقبل، فقد قرر ترك قندوسي مع منتخب بلاده.

وقال الأهلي في بيان: "انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه وفاق سطيف الجزائري، وتقديرا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب".

وأضاف: "بعيدا عن أي لوائح أو قوانين.. سنترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة".

ويلعب منتخب الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين الثلاثاء المقبل ضد النيجر.

ويخوض المنتخب الجزائري، حال تجاوزه عقبة النيجر، نهائي البطولة التي يستضيفها على أرضه يوم الأحد المقبل.

المصدر: موقع نادي الأهلي