برشلونة يمدد عقد ألونسو حتى 2024

أعلن نادي برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، تمديد عقد ظهيره الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، حتى 2024 ببند جزائي يبلغ 50 مليون يورو.

وكتب النادي الكتالوني في حسابه الرسمي "توصل برشلونة وماركوس ألونسو إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2024. تبلغ قيمة البند الجزائي المحرر خمسين مليون يورو".

وكان ألونسو (32 عاما و9 مباريات دولية)، انضم إلى برشلونة في سبتمبر الماضي كلاعب حر، بعد مشوار مع تشلسي الإنجليزي منذ 2016.

وخاض ألونسو 17 مباراة مع برشلونة تحت إشراف المدرب تشافي الذي رغب ببقائه في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بقوله: "لقد تأقلم مع غرفة الملابس بشكل مثالي. هو شاب رائع".

وأضاف مدرب النادي الذي أحرز أخيرا لقب الكأس السوبر الإسباني في السعودية "هو لاعب يُعوّل عليه، يملك خبرة طويلة وناضج بما يكفي للعب في عدة أدوار. لقد كان تعاقدا مميزاً".

ونشأ ألونسو في أروقة الغريم ريال مدريد قبل انتقاله في 2010 إلى بولتون الإنجليزي ومنه إلى فيورنتينا الإيطالي الذي أعاره في 2014 إلى سندرلاند الإنجليزي قبل أن ينضم لتشيلسي.

المصدر: أ ف ب