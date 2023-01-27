الولايات المتحدة تستضيف كوبا أمريكا 2024

تقام نسخة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة بمشاركة عشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية (كونميبول)، وستة من أمركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) حسب ما أعلن الأخير اليوم.

وقال اتحاد كونكاكاف إن البطولة سيشترك في تنظيمها الاتحادان القاريان (كونكاكاف وكونميبول).

وستتأهل منتخبات الكونكاكاف الستة إلى كوبا أمريكا 2024 عبر دوري أمم الكونكاكاف 2023/24، بينما ستشارك جميع منتخبات كونميبول في البطولة وعددها عشرة منتخبات.

ويعتبر الإعلان جزءا من سلسلة من التعاون الجديد بين اتحادي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وتشارك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2026 ويُنظر إلى استضافة كوبا أمريكا على أنها بناء مثالي لتلك البطولة العالمية.

كما ستضمن كوبا أمريكا 2024 للدول الثلاث المضيفة للمونديال والتي تأهلت تلقائيا لنهائياتها التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا، خوض مباريات تنافسية إضافية في إطار استعداداتها للعرس العالمي.

واستضافت الولايات المتحدة سابقا نسخة خاصة من كوبا أمريكا في عام 2016 بمشاركة منتخبات من الكونكاكاف.

وكانت النسخة الأخيرة أقيمت في 2021 وأحرزت لقبها الأرجنتين أمام البرازيل المضيفة.

المصدر: وكالات