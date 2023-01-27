أياكس يقيل مدربه شرويدر

أقال نادي أياكس أمستردام، يوم الجمعة ،مدربه ألفريد شرويدر غداة تعادله في عقر داره أمام فولندام المهدد بالهبوط 1-1، ضمن منافسات المرحلة الـ18 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وقال إدوين فان در سار، الرئيس التنفيذي لأياكس للموقع الرسمي للنادي "هو قرار مؤلم لكنه ضروري. بصرف النظر عن البداية الجيدة للموسم أهدرنا الكثير من النقاط من دون مبرر".

وتابع "لقد منحنا ألفريد الوقت وثقتنا لتغيير الطريقة التي كانت تسير بها الأمور" ولكن "اتضح لنا أنه لا يستطيع تغيير مسار الأمور".

وكان شرويدر (50 عاما)، انضم إلى أياكس قادما من بروج البلجيكي في الصيف الماضي، ليحل بدلا من إريك تن هاغ المغادر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويمر أياكس بموسم انتقالي بعد فترة انتقالات صيفية مضطربة شهدت بيع النادي للاعبين بحوالي 200 مليون يورو وتعزيزه بما يزيد قليلا عن نصف العائدات.

ويحتل أياكس، حامل اللقب، المركز الخامس في الدوري برصيد 34 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن فينورد المتصدر.

ولم يذق أياكس طعم الفوز في الدوري منذ 22 أكتوبر الماضي، في حين ترافق الفشل المحلي مع الخروج من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب