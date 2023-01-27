مرتضى منصور يعين فيريرا في منصب جديد بالزمالك

كشف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن اتخاذ قرار بتعيين المدير الفني السابق للفريق، البرتغالي جيسفالدو فيريرا، في منصب جديد بالنادي.

وأقال مجلس إدارة نادي الزمالك الثلاثاء الماضي، فيريرا من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وقرر مرتضى منصور تعيينه في منصب جديد، حيث قال خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، يوم الجمعة: "اقترحت على أعضاء المجلس تكريم فيريرا، وتم اتخاذ قرار بتعيينه مستشارا لمجلس إدارة كرة القدم بالنادي للاستفادة من خبراته".

وأضاف: "ننتظر موافقة فيريرا على قرار مجلس الإدارة، وهذا حقه، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة يتحدث معه بشكل مستمر".

وواصل: "الزمالك اقترب من التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط، وقبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية، سيتم حسم 3 صفقات".

وعن استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قال منصور: "كل التقدير والتحية للجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، بعد تقديم استقالته ومعرفة الخطأ الذي وقع فيه".

ويحتل الزمالك حامل اللقب، المركز الخامس في الدوري برصيد 26 نقطة.

المصدر: وكالات