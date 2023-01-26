بنزيما يقود ريال مدريد أمام أتلتيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة غريمه أتلتيكو مدريد، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس.

وجاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على رأس تشكيلة الريال.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كاملة كالتالي: كورتوا - ناتشو - ميليتاو - روديغر - ميندي - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - كروس - فينيسيوس - بنزيما.

وتقام اليوم مباراة أخرى ضمن الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا حيث يلعب فالنسيا ضد أتلتيك بلباو.

وكان برشلونة وأوساسونا حجزا أمس بطاقتيهما لنصف النهائي بتخطيهما ريال سوسييداد وإشبيلية تواليا.

المصدر: madridistas.com