المدافع المصري حجازي يعلق على مواجهة رونالدو في السوبر السعودي

شدد المصري أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، على أن كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لنادي النصر، يعد إضافة قوية للكرة السعودية، وذلك عشية لقاء الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي.

وأضاف حجازي في المؤتمر التقديمي للمباراة المقررة غدا الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض "كريستيانو رونالدو نجم كبير، لكننا سنلعب ضد 11 لاعبا في النصر".

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وتابع في تصريحات نقلها موقع "kooora": "اتحاد جدة على الطريق الصحيح، هدفنا حصد البطولات".

ونوه "عند التعاقد معي، كان هدف اتحاد جدة، بناء فريق قوي في البداية، ثم المنافسة بعد ذلك على الألقاب".

وأشاد حجازي بمدربه البرتغالي نونو سانتو، مؤكدا أنه يثق كثيرا في المدير الفني، واختياراته للمركز الذي يلعب فيه.

وأتم "سعيد بمساعدة اتحاد جدة دفاعيا وهجوميا، في ظل التفاهم الكبير مع زميلي أحمد شراحيلي".

المصدر: kooora.com