بعد اعتزاله كرة القدم.. بيل يستهل مغامرته في دورات الغولف الشهر المقبل

يستهل غاريث بيل المعتزل حديثا كرة القدم مغامرته في عالم الغولف بمشاركته في إحدى أبرز الدورات في الولايات المتحدة "آيه تي أند تي برو-آم" (للمحترفين والهواة) في فبراير المقبل.

وكتب مهاجم توتنهام الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ولوس أنجلوس السابق عبر صفحته على "إنستغرام": "متحمس للإعلان بأنني سأخوض دورة آيه تي أند تي برو-آم في بداية الشهر المقبل! هيا".

وسيلعب الجناح الدولي الويلزي الذي أعلن في 9 يناير الحالي عن نهاية "فورية" لمسيرته الكروية الاحترافية وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، في الدورة مع مشاهير آخرين إلى جانب بعض أفضل اللاعبين في العالم.

ومن بين 156 هاويا يشاركون في دورة "آيه تي أند تي برو-آم" المقررة من 2 إلى 5 فبراير المقبل، سيلتقي بيل بالممثل بيل موراي، بينما يشارك مات فيتسباتريك، الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وباتريك كانتلاي، المصنف خامسا عالميا، ضمن فئة المحترفين.

ولم يخف بيل الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، رغبته في الانتقال لخوض تحدٍ جديد في لعبة الغولف، الأمر الذي عرضه لانتقادات من جماهير ريال مدريد التي اتهمته بتفضيل الملاعب الخضراء على التزاماته مع النادي.

كما أثار بيل جدلا في نوفمبر 2019 عندما عرض صورة له وهو يقف خلف لافتة كتب عليها "ويلز. غولف. مدريد. بهذا الترتيب"، بعد تأهل بلاده إلى نهائيات أمم أوروبا 2020.

المصدر: وكالات