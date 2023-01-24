ماني يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ

عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني الثلاثاء إلى تمارين بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، مع استمرار تعافيه من إصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر حساب العملاق البافاري على "تويتر" فيديو يظهر خروج ماني إلى ملعب التدريبات المحاط بالثلوج وهو يقول أمام الكاميرا "إنه شعور جميل، العودة بعد عطلة جميلة وطويلة".

Great to see you out there again, Sadio! 🏃#MiaSanMiapic.twitter.com/7sGOLlEbkG — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 24, 2023

وتعرض ماني لإصابة في ساقه اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على ضيفه فيردر بريمن في 8 نوفمبر الماضي وخضع لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع بلاده في المونديال الذي انطلق بعد 12 يوما من الانتكاسة.

وقال مدرب بايرن، يوليان ناغلسمان في وقت سابق من الشهر الحالي، إن ماني قد يعود "في موعد أبكر" من المتوقع، ما قد يجعله جاهزا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح "إذا سارت الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرا للمشاركة ضد باريس"، مضيفا أن هناك "فرصة ضئيلة لمشاركة ماني في لقاء الذهاب" في العاصمة الفرنسية في 14 فبراير المقبل، قبل لقاء الفريقين إيابا في ميونيخ في الثامن من مارس.

ولن يشارك ماني مع بايرن، متصدر الدوري، ضد ضيفه كولن اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الـ17 من البوندسليغا.

المصدر: أ ف ب