تفاصيل عرض النصر السعودي لمودريتش

كشف الصحفي الإسباني ريمون ألفاريز دي مون، المقرب من ريال مدريد، عن تفاصيل العرض المقدم من إدارة نادي النصر السعودي للتعاقد مع صانع ألعاب النادي الملكي، الكرواتي لوكا مودريتش.

وأكد ألفاريز أن ريال مدريد تلقى فعلا عرضا من النصر للتعاقد مع مودريتش.

¡Ofertón del Al-Nassr a Luka Modric! Su renovación con el Real Madrid sigue paralizada https://t.co/uJt7lzL99I — PlanetaRealMadrid (@PlanetaRM_) January 23, 2023

وأوضح أن الفريق السعودي قدم لمودريتش عرضا يتضمن عقدا يمتد لموسمين على أن يحصل النجم الكرواتي على 40 مليون يورو.

وكانت صحيفة اليوم السعودية، قد فجرت مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات، بإعلانها أمس الاثنين حصول النصر السعودي على توقيع مودريتش.

خاص لـ #الميدان:

نادي #النصر يوقع مع اللاعب لوكا #مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل بإعلان الصفقة الكبيرة.🔥@man3_al3rjanipic.twitter.com/rE48uBtQLs — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) January 23, 2023

وذكر "الميدان الرياضي"، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، نقلا عن مصادر خاصة أن مودريتش وقع للنصر فعلا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.

ولم يكشف المصدر عن موعد محدد لانضمام مودريتش (37 عاما) للنصر، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد، حيث دخل النجم الكرواتي الفترة الحرة في عقده منذ الأول من يناير الجاري.

المصدر:planetarealmadrid.com