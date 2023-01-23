خليجي 25.. الاتحاد العراقي يعتذر لنظيره العماني

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعتذارا لنظيره العماني لعدم تمكن جماهير منتخب عمان من حضور المباراة النهائية لخليجي 25، بسبب الزخم الجماهيري في ملعب البصرة الدولي الخميس الماضي.

وجاء في بيان للاتحاد العراقي "يعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد نتيجة الزخم الجماهيري الغفير في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين المنتخبين الشقيقين العراقي والعماني وأدى إلى تأخر دخول الجماهير العمانية إلى الملعب لمؤازرة المنتخب العماني".

وأضاف البيان "بهذه المناسبة يتقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ونيابة عن اللجنة المنظمة باعتذاره إلى الجماهير العمانية التي تأخرت في الدخول إلى الملعب والتي كانت عاملا في إنجاح البطولة طيلة أيامها، كما يؤكد رئيس الاتحاد حرص العراق على تعزيز علاقاته التاريخية مع سلطنة عمان الشقيقة في جميع المجالات".

وتوج منتخب "أسود الرافدين" باللقب الرابع في تاريخه والأول منذ 1988 بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، وسط حضور أكثر من 65 ألف مشجع عراقي في استاد البصرة الدولي.

وكان مقررا أن يخصص في أحد مدرجات الملعب خمسة آلاف مقعد للمشجعين العمانيين.

ولكن الاتحاد العماني طالب الجماهير العمانية في بيان قبل المباراة بالعودة إلى العاصمة مسقط، حفاظا على سلامتهم إثر الفوضى الكبيرة التي اجتاحت محيط ملعب البصرة والتدافع عند بواباته ما أدى إلى وفاة شخص وجرح العشرات.

المصدر: وكالات