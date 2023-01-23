إيفرتون يقيل مدربه فرانك لامبارد

أقال نادي إيفرتون الإنجليزي المهدد بالهبوط من الدوري الممتاز، مدربه فرانك لامبارد بعد أقل من عام على تعيينه، بحسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد تحدث لامبارد مع المالك موشيري ورئيس مجلس الإدارة بيل كينرايت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتمت الموافقة على إحداث تغيير بعد الهزيمة التي تعرض لها إيفرتون، السبت الماضي أمام وست هام بهدفين دون رد في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد إيفرتون عند 15 نقطة، في المركز الـ19 قبل الأخير بالدوري، بالتساوي مع ساوثهامبتون، صاحب المركز الأخير.

وتعرض إيفرتون لثماني هزائم في آخر تسعة لقاءات خاضها الفريق في جميع المسابقات.

ومن المقرر أن يتولى أسطورة النادي لايتون بينز، المسؤول عن فريق تحت 18 عاما، إلى جانب بول تايب مدرب فريق تحت 21 عاما، مسؤولية قيادة إيفرتون، لحين تعيين مدير فني جديد.

وربطت تقارير صحفية، الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي للاتسيو، بتولي قيادة إيفرتون.

وكان لامبارد حلا بديلا للإسباني رافايل بينيتيس آتيا من تشيلسي في يناير 2022، غير أن نتائج إيفرتون تحت قيادته لم تكن على مستوى التوقعات.

المصدر: وكالات







