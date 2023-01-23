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أستراليا المفتوحة.. الروسي روبليف ينقذ كرتين حاسمتين ويبلغ ربع النهائي

الرياضة

أستراليا المفتوحة.. الروسي روبليف ينقذ كرتين حاسمتين ويبلغ ربع النهائي
AP
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عاد الروسي أندريه روبليف، المصنف سادسا عالميا، من بعيد، فأنقذ كرتين حاسمتين قبل الفوز بعد مباراة ماراثونية على الدنماركي هولغر رونه في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وبعد أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة في معركة بين مصنفين سابقين في المركز الأول لدى الناشئين، ارتدت صدة روبليف من الشبكة وهبطت على بعد سنتيمترات من ملعب رونه (19 عاما) المصنف عاشرا في العالم، فارتمى روبليف أرضا محتفلا بالفوز بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3 و4-6 و7-6.

ويلتقي روبليف (25 عاما) في ربع النهائي، مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف خامسا، والذي تأهل على حساب الأسترالي أليكس دي مينور بفوزه عليه بنتيجة 6-2 و6-1 و6-2.

المصدر: وكالات

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