حكم يشهر بطاقة بيضاء للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الاحترافية.. فما دلالة هذه البطاقة؟

اعتاد مشجعو كرة القدم منذ مونديال 1970، على مشاهد الحكام وهم يشهرون البطاقات الصفراء والحمراء لمعاقبة اللاعبين، ولكن حكم برتغالي فاجأ الجميع بإشهار بطاقة بيضاء.

وجاء استخدام هذه البطاقة السبت الماضي في مباراة بين سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، وذلك للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية.

✅ Referee makes history by showing a white card for the 1st time ever in football!



🎥: @Canal_11Oficialpic.twitter.com/SQ8xlEU0xX — GiveMeSport (@GiveMeSport) January 23, 2023

وذكر موقع "sportbible"، أنه تم إشهار البطاقة البيضاء عندما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3-0 على غريمه المحلي، وكانت ضرورية عندما أسرع الطاقم الطبي للفريقين لأرض الملعب لمساعدة إحدى اللاعبات.

Referee makes history by showing first ever 'white card' pic.twitter.com/7z4zxhZNeA — SPORTbible (@sportbible) January 22, 2023

وكانت اللاعبة المعنية قد اشتكت من شعورها بالمرض في بداية المباراة، التي شهدت اتحادا بين الجهاز الطبي للفريقين لمحاولة إسعافها.

وشهد هذا الإجراء قيام الحكم بإشهار البطاقة البيضاء التي لم يسبق لها مثيل، للجهاز الطبي للفريقين، تقديرا لروحهم الرياضية.

وقد حظي منح البطاقة بالترحيب والتصفيق من قبل الجماهير التي تابعت المباراة من المدرجات.

ووفقا لموقع "sportbible"، فقد تم تصميم البطاقة البيضاء لإظهار تقدير الأندية للعب النظيف أثناء المباراة، في محاولة "لتحسين القيمة الأخلاقية في الرياضة".

وتم تقديم البطاقة البيضاء في البرتغال جنبا إلى جنب مع العديد من مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا.

وكان "الفيفا" أدخل مؤخرا بعض التعديلات على قوانين كرة القدم، بينها إمكانية مشاركة بدائل للاعبين المصابين بالارتجاج خلال المباراة، بالإضافة إلى زيادة الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وهو الأمر الذي برز بشكل كبير خلال مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ومع استخدام البطاقة البيضاء الآن، فإن الأمل هو أن يقوم الحكام الآخرون باستخدامها عندما يرون ذلك مناسبا أثناء المباريات.

المصدر: "sportbible"