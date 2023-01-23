 
مباشر

أمير قطر يستقبل ناصر العطية بطل رالي داكار

الرياضة

أمير قطر يستقبل ناصر العطية بطل رالي داكار
أمير قطر يستقبل ناصر العطية بطل رالي داكار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/um0f

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، بطل رالي داكار الدولي، المواطن القطري ناصر بن صالح العطية، في مجلس الشيخ عبدالله بن جاسم، بالديوان الأميري.

إقرأ المزيد
رالي دكار.. القطري العطية يتوج باللقب للمرة الخامسة
رالي دكار.. القطري العطية يتوج باللقب للمرة الخامسة

وعبر تميم عن تهانيه للعطية على تتويجه بطلا للمرة الخامسة لرالي داكار الدولي، كما أشاد بإنجازاته الرياضية، متمنيا له مزيدا من التوفيق والسداد في مسيرته الرياضية.

من جانبه، أعرب ناصر العطية عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه الدائم، مؤكدا حرصه على التميز في الاستحقاقات القادمة من أجل المساهمة في رفع اسم قطر عاليا في المحافل الرياضية.

المصدر: قنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا