شاهد.. كهربا وشريف يصعقان الزمالك

ألحق نادي الأهلي هزيمة ساحقة بغريمه التقليدي الزمالك في عقر داره (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في ختام منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وهز المهاجم الأهلاوي محمود كهربا شباك الزمالك بحلول الدقيقة 61، ومن ثم تكفل زميله المهاجم محمد شريف بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين (75 و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

بكلمة "أنا الأهلي".. كهربا يحتفل مع الجماهير عقب إحراز هدفه بمرمى الزمالك 🦅



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أهداف مباراة الزمالك 0-3 الأهلي | الجولة 14 | الدوري المصري الممتاز ⚽️



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ورفع فريق الأهلي رصيده بعد هذا الفوز الثمين إلى 34 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT