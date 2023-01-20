أتلتيكو مدريد يتعاقد مع لاعب برشلونة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة، توصله لاتفاق مع برشلونة لضم لاعبه الهولندي ممفيس ديباي بعقد مدته موسمين ونصف الموسم حتى صيف 2025.

ووقع ديباي على عقود انتقاله إلى صفوف أتلتيكو مدريد بعد أن اجتاز الكشف الطبي بنجاح في المدينة الرياضية "Clínica Universidad de Navarra" لنادي "الروخي بلانكوس".

🇳🇱 ¡@Memphis es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪



🖊 El internacional neerlandés ha firmado con nuestro club por lo que resta de temporada y dos campañas más.



➡ https://t.co/jSIshAR3Rx



👋 ¡#BienvenidoMemphis! 😊 pic.twitter.com/zvT0rKNC9U — Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2023

وأفاد أتلتيكو مدريد في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت، بأنه سيتم تقديم المهاجم الهولندي مساء اليوم الجمعة 20 يناير في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بدءا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أن تتم إذاعته مباشرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي الخاص بالنادي.

وكان ممفيس ديباي البالغ من العمر 28 عاما، ظهر في تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الخميس، حيث شارك في المران مع بقية اللاعبين بعد الحصول على إذن برشلونة، خاصة مع قرب ختام المفاوضات بين الطرفين.

وكشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال اللاعب الهولندي كلفت خزائن أتلتيكو مدريد نحو 3 ملايين يورو، إضافة إلى مليون يورو كمتغيرات.

يذكر أن ممفيس ديباي انضم إلى صفوف برشلونة صيف 2021 بشكل مجاني قادما من نادي ليون الفرنسي، وسجل 12 هدفا بقميص "البلوغرانا" في الموسم الماضي 2021-2022.

وعلى الصعيد الدولي، شارك المهاجم الهولندي في 86 مباراة حتى الآن بقميص الطواحين، وسجل خلالها 43 هدفا.

المصدر: وكالات