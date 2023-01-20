رغد صدام حسين تعلق على فوز المنتخب العراقي ببطولة "خليجي 25"

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على فوز منتخب بلادها ببطولة "خليجي 25"، وفوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت رغد صورة من مباراة التتويج، معلقة عليها بالقول: "أسود الرافدين الأبطال..مبارك لكم هذا الفوز الجميل..أدخلتم الفرحة إلى قلوبنا جميعا.. حفظكم الله وأيدكم بنصره..مبروك للعراق وشعبه هذا الإنجاز الكروي".

#أسود_الرافدين الأبطال، مبارك لكم هذا الفوز الجميل، أدخلتم الفرحة إلى قلوبنا جميعا.

حفظكم الله وايدكم بنصره

مبروك للعراق وشعبه هذا الإنجاز الكروي pic.twitter.com/8G2fuImGYQ — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 19, 2023

ومساء أمس الخميس، توج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، بعد فوزه على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي.

المصدر: RT