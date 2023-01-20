تفاصيل المشادة بين أنشيلوتي ونجم ريال مدريد (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد وفياريال ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، مشادة كلامية بين المدرب كارلو أنشيلوتي والبرازيلي رودريغو وذلك بعدما قرر المدرب الإيطالي إجراء تغير بخروج اللاعب الشاب.

وعوض ريال مدريد تأخره بهدفين ليفوز 3-2 على ملعب "فياريال" ويتأهل إلى دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، يوم الخميس.

وانتشر مقطع فيديو للمدير الفني الإيطالي وهو يتحدث بشدة ويحذر لاعبه البرازيلي رودريغو بعد استبداله في الدقيقة 56 الذي ظهر غاضبا بسبب قرار مدربه.

Scenes last night as Carlo Ancelloti wasn't very happy with the way Rodrygo left the pitch 🎬



🗣️ Ancelotti: What happened with Rodrygo? I was just told not to forget to greet me when exiting the stadium, nothing happened ..pic.twitter.com/DGr80Eefqo — Olt Sports (@oltsport_) January 20, 2023

إقرأ المزيد

والتقطت الكاميرات تلك اللحظة التي بدا فيها مدرب ريال مدريد وكأنه ينتقد المهاجم البرازيلي لشيء ما بعد استبداله بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

ونظرا لأن فريقه لم يكن قادرا على الأداء الجيد، قام أنشيلوتي بإخراج توني كروس ورودريغو واستبدالهما بماركو أسينسيو وداني سيبايوس.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن أنشيلوتي شاهد شيئا لم يعجبه، لهذا السبب عندما سجل فينيسيوس بعد تمريرة من سيبايوس كان رد فعله هو البحث عن رودريغو ليشير بإصبعه إليه.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة ليوضح الموقف: "رودريغو كان يعاني قليلا وفضلت عدم المخاطرة به. لم يقل مرحبا لي أثناء خروجه لكني أعتقد أنه نسي. قلت له ألا ينسى إلقاء التحية عندما يتم استبداله".

المصدر: "وسائل إعلام"