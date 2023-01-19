آل الشيخ: الدوري السعودي من الدوريات العالمية الكبيرة.. ومباراة اليوم يتابعها المليارات (فيديو)

استضاف رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، فريق موسم الرياض، وعبر عن سعادته بحضور الفريق، مشيرا إلى أن الدوري السعودي أصبح من الدوريات العالمية الكبيرة.

وقال آل الشيخ إن مباراة الليلة سوف يتابعها المليارات، داعيا اللاعبين الى التعامل مع المباراة بجدية، ومتأملا أن يبقى الكأس في العاصمة السعودية "الرياض".

وكتب آل الشيخ تغريدة في حسابه على "تويتر" مع مقطع فيديو عن زيارة الفريق، قال فيها: ‏"سعيد باستضافة فريق موسم الرياض الذي يستعد لمباراة تاريخية. وصادف اليوم ميلاد المدرب الأرجنتيني، مارسيلو غالاردو، الذي احتفلنا به جميعا. والوعد بكرة إن شاء الله".

سعيد باستضافة فريق موسم الرياض الذي يستعد غداً لمباراة تاريخية… وصادفت اليوم ميلاد المدرب Marcelo Gallardo الذي احتفلنا به جميعًا… والوعد بكرة ان شاءالله ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/m9MbkCTJ2a — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2023

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وتنطلق في الـ8 مساء اليوم الخميس المواجهة المرتقبة بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم الرياض على ملعب "الملك فهد الدولي" في مباراة ستشهد المواجهة التاريخية بين الثنائي الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا لصفوف النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة في الأراضي السعودية منذ توقيعه على عقد مع نادي النصر يمتد حتى عام 2025، ومن المنتظر أن يواجه منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وسيرتدي رونالدو شارة القيادة للفريق المكون من نجوم فريقي النصر والهلال خلال مباراة كأس موسم الرياض، وتحت إشراف الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني التاريخي لنادي ريفر بليت.

المصدر: "صحيفة سبق السعودية"