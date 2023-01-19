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وثيقة بخط بيليه تكشف واحدا من أبرز أسراره

الرياضة

وثيقة بخط بيليه تكشف واحدا من أبرز أسراره
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كشفت وثيقة للاعب البرازيلي الراحل بيليه واحدا من الأسرار التي بقيت مجهولة حتى ما قبل قراءة وصيته، وتتعلق بابلنته ساندرا ريغينا التي طالما رفض أن يكون والدها.

وحين فتحت وصيته، تبين أن النجم البرازيلي واللاعب الأشهر في تاريخ كرة القدم، كان يعد لمفاجأة مدوية بعد رحيله، إذ وضع اسم ساندرا ضمن أبنائه السبعة، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وذلك رغم أن الراحل طالما أنكر ذلك، رغم أن اختبار الحمض النووي الذي طلبته المحكمة، أثبت أنها ابنته بالفعل.

ولدت ريغينا عام 1964، وكانت والدتها، أنيسيو ماتشادو، على علاقة مع إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه)، بينما كانت تعمل عاملة نظافة، وتوفيت قبل 17 عاما دون أن تعرف أن بيليه سيعتبرها يوما واحدة من أبنائه.

وحسب الصحيفة، فإن بيليه التقى أبناء ساندرا قبل يوم من وفاته، وكانت إحدى أمنياته الأخيرة هي مقابلة أحفاده.

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية

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