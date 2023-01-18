"العاصفة في قلب السعودية".. تشكيلة "ديربي الغضب" على كأس السوبر الإيطالي

يحتضن استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الأربعاء لقاء "ديربي الغضب" بين القطبين الكروي لمدينة ميلانو، الإنتر وميلان على كأس السوبر الإيطالية.

ومن المنتظر أن يطلق حكم الساحة الإيطالي فابيو ماريسكا صفارة بداية "ديربي الغضب" بين ميلان وإنتر ميلان حامل اللقب، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي (57 عاما) المدير الفني لنادي ميلان، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "النيراتزوري":

لحراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كايير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر – إبراهيم دياز.

خط الهجوم: جونيور ميسياس – رافاييل لياو - أوليفيه جيرو.

بينما اختار الإيطالي سيموني إنزاغي (46 عاما) المدير الفني لنادي إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الروسونيري":

لحراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار – فراتشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني - ماتيو دراميان.

خط الوسط: نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - غينريخ مخيتاريان.

خط الهجوم: فيديريكو ديماركو – لاوتارو مارتينيز – إيدين دجيكو.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإيطالي، للمرة الثالثة، الأولى في عام 2018 وانتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدفي وحيد في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بينما فاز نادي لاتسيو على يوفنتوس في العام التالي على ملعب "مرسول بارك".

ويلتقي الغريمان التقليديان ميلان الإنتر للمرة 218 في "الديربي" المعروف دائما باسم "ديربي الغضب"، أو ديربي الـ"ديلا مادونينا"، حيث يخوض "الروسونيري" اللقاء بصفته بطلا للدوري الإيطالي للموسم الماضي، و"النيراتزوري" كبطل لكأس إيطاليا.

وتعد آخر مواجهة جمعت بين الجارين اللدودين في سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز ميلان (3-2) ضمن الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ميلان ضد الانتر في مباراة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي يوم 5 فبراير القادم.

المصدر: RT