السعودية.. إنتر يهزم ميلان في "ديربي الغضب" ويتوج بكأس السوبر (فيديو)
توج فريق إنتر ميلان بلقب بطل كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على جاره ميلان (3-0) في "ديربي الغضب" الذي جمع القطبين الكرويين لمدينة ميلانو مساء الأربعاء في السعودية.
وتوالى على تسجيل ثلاثية إنتر ميلان "النيراتزوري" كل من المدافع فيديريكو ديماركو، والمهاجم البوسني إدين دجيكو، والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقائق (10، 21، 77) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
هدف الانتر الاول🔥🔥⚽️#انترميلان#ميلان_انترميلان#كأس_السوبر_الإيطاليpic.twitter.com/Qt6z9of6oF— رياضة سبورت ⚽️✨👑 (@sadisoajfjgh) January 18, 2023
هدف لا يوصف .. لدغة حريف 🖤💙 pic.twitter.com/OzKM8zH3kC— Abdullah Recoba 🇸🇦 (@Abdullah_R20) January 18, 2023
ورفع إنتر ميلان بذلك كأس السوبر الإيطالي للمرة السابعة في تاريخه، وتساوى مع جاره نادي ميلان بعدد مرات الفوز باللقب، ويتقاسمان المركز الثاني بفارق لقبين عن المتصدر يوفنتوس.
المصدر: RT