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السعودية.. إنتر يهزم ميلان في "ديربي الغضب" ويتوج بكأس السوبر (فيديو)

الرياضة

السعودية.. إنتر يهزم ميلان في
AFP Giuseppe CACACE
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توج فريق إنتر ميلان بلقب بطل كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على جاره ميلان (3-0) في "ديربي الغضب" الذي جمع القطبين الكرويين لمدينة ميلانو مساء الأربعاء في السعودية.

وتوالى على تسجيل ثلاثية إنتر ميلان "النيراتزوري" كل من المدافع فيديريكو ديماركو، والمهاجم البوسني إدين دجيكو، والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقائق (10، 21، 77) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

ورفع إنتر ميلان بذلك كأس السوبر الإيطالي للمرة السابعة في تاريخه، وتساوى مع جاره نادي ميلان بعدد مرات الفوز باللقب، ويتقاسمان المركز الثاني بفارق لقبين عن المتصدر يوفنتوس.

المصدر: RT 

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