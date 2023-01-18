مزارع يكرم ميسي بطريقة مبتكرة لا تصدق (فيديو+ صور)

كرم المزارع الأرجنتيني ماكسيميليانو سبيناتسي بطريقة مبتكرة مواطنه النجم ليونيل ميسي، بعد أن قاد منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

واستعان المزارع سبيناتسي بخوارزمية لتحديد موقع غرس نبتات الذرة في الحفل الواقع في منطقة لوس كوندوريس بإقليم قرطبة وسط الأرجنتين كي يظهر الذرة عند نموه على هيئة وجه النجم ليونيل ميسي.

وقال المزارع: "بالنسبة لي، ميسي لا يقهر. الآن وقد بات المنتخب بطلا للعالم، يسعدني أن أعبر (عن تقديري) بزرع المحصول".

وتعتبر الزراعة قاطرة صادرات الأرجنتين، فهي ثالث أكبر مصدري الذرة في العالم، ولكن البلد المولع بكرة القدم في أمريكا الجنوبية، ربما حصل على شهرة أكبر من خلال كرة القدم.

وصمم المهندس الزراعي كارلوس فاريسيلي الترميز الذي اتبعته الآلات لغرس البذور لتبدو بصورة ميسي عندما تنمو.

وقال "خطرت لي فكرة تصميم رمز لآلات الغرس يحمل تصميم وجه ميسي تكريما له"، مشيرا إلى أن الرمز متاح لمن يرغب في تنفيذ نفس الفكرة".

المصدر: وسائل لإعلام