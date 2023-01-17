السعودية تودع كأس العالم لكرة اليد

ودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023، بعد خسارته أمام نظيره البولندي (24-27) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

واحتل منتخب السعودية المركز الرابع في المجموعة الثانية (B)، من دون نقاط بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية على يد كل من سلوفينيا (19-33)، وفرنسا (23-41)، واليوم أمام بولندا على الترتيب.

يذكر أن منافسات النسخة الـ28 لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2023، تقام في السويد وبولندا خلال الفترة ما بين يومي (11 و29) يناير 2023.

المصدر: RT