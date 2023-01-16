رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع مودريك

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، في بيان رسمي الأحد، عن تعاقده مع الأوكراني، ميخايلو مودريك، قادما من نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

وأفاد النادي اللندني في بيانه الرسمي بأن اللاعب أتم انتقاله للبلوز بعدما وافق على البنود الشخصية في العقد، إثر خضوعه للفحوصات الطبية التقليدية في لندن اليوم، واجتيازها بنجاح.

ووقع اللاعب، الذي يبلغ 22 عاما، على عقد مدته 8 سنوات ونصف مع البلوز، ليبقى بموجبه حتى يونيو 2031 داخل قلعة ستامفورد بريدج، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام البريطانية بنحو 100 مليون يورو.

وعلق مودريك على انتقاله للبلوز بقوله: "سعيد للغاية بتوقيعي لتشيلسي، إنه نادي عظيم، في دوري رائع، مشروع جذاب للغاية بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي الكروية، ومتحمس لرؤية زملائي الجدد، أتطلع للعمل والتعلم تحت إمرة غراهام بوتر وجهازه".

المصدر: "وكالات"