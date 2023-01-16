تركي آل الشيخ يمنح كريستيانو شارة قائد فريق "النصر والهلال" ضد باريس سان جيرمان الفرنسي (فيديو)

منح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قائد فريق "النصر والهلال" ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وظهر آل الشيخ في الفيديو وهو يمنح كريستيانو شارة قائد فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في المباراة المنتظرة يوم 19 يناير.

وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" قائلا: "الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف إن شاء الله".

وتابع: "التشكيلة غدا بيعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى النصر والهلال ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة".

المصدر: RT + "إنستغرام"