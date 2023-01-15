أول رد فعل لـ"الكاف" بعد تنديد المغرب بحفل افتتاح "شان الجزائر"

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الأحد، بيانا حول ما قيل إنها "تصريحات سياسية" في افتتاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر "الشان 2023".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، ندد بما وصفه "ممارسات دنيئة" في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، حيث قال في بيان أمس السبت "نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الجمعة بالجزائر، بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد القاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت باي صلة للشأن الكروي".

إقرأ المزيد

ورد "الكاف" على تنديد الاتحاد المغربي ببيان جاء فيه: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملزم، وفقا لأنظمته ولوائحه الأساسية ولوائح الفيفا بعدم المشاركة أو التورط في السياسة والحياد في المسائل ذات الطابع السياسي".

وتابع: "تم إبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأنه تم الإدلاء ببعض التصريحات السياسية خلال حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر 2022 يوم الجمعة الماضي في الجزائر العاصمة".

وواصل: "هذه التصريحات السياسية ليست تصريحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولا تعكس وجهات نظر أو آراء الاتحاد الإفريقي كمنظمة محايدة سياسيا".

وختم: "سيقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتحقيق والنظر في البيانات والأحداث السياسية في حفل افتتاح البطولة، وتقييم ما إذا كان هناك امتثال للوائح ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفيفا. وسيقدم الاتحاد الإفريقي تحديثا في هذا الصدد في الوقت المناسب".

المصدر: cafonline.com