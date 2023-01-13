مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع بديل رونالدو

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من ضم المهاجم الهولندي فوتر فرانسوا ماريا فيغورست للمساعدة في ملء الفراغ الذي خلفه رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن ينضم الدولي الهولندي على سبيل الإعارة من بيرنلي حتى نهاية الموسم، لكنه لن يكون مؤهلا للعب ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت.

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وكان فيغورست معارا إلى نادي بشيكتاش التركي.

وسيكون المهاجم الهولندي بديل رونالدو، الذي تم إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي بعد إجرائه مقابلة مثيرة مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان انتقد فيها "الدون" المدير الفني لـ"الشياطين الحمر" إريك تن هاغ وملاك النادي.

المصدر: أ ب