تحديد موعد الظهور الرسمي الأول لرونالدو مع النصر السعودي

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد النصر السعودي.

وتعاقد النصر مع رونالدو في نهاية ديسمبر الماضي، لكن أن النجم البرتغالي لم يخض أي مباراة مع الفريق حتى الآن بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراتين، وذلك على خلفية تحطيم "الدون" لهاتف مشجع لفريق إيفرتون، عندما كان (رونالدو) يمثل مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وغاب البرتغالي عن مواجهة النصر ضد الطائي الجمعة الماضي لحساب الأسبوع الـ12 من الدوري السعودي، وسيغيب غدا أيضا عن مباراة الفريق ضد الشباب لحساب المرحلة الـ13، لكن "الدون" سيتواجد في قائمة النصر للمرة الأولى في لقاء الاتفاق المقرر الأحد 22 يناير على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

المصدر: وكالات