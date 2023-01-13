ميلان يحصن المحارب الجزائري إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي ميلان الإيطالي الخميس تجديد عقد نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر حتى عام 2027.

وغرد ميلان عبر حسابه على "تويتر": "يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد إسماعيل بن ناصر حتى 30 يونيو 2027".

وأضاف: "انضم بن ناصر إلى الفريق في 2019، ومنذ ذلك الحين، خاض اللاعب 129 مباراة بألوان الروسونيري. يسعدنا مواصلة هذه الرحلة سويا".

من جهته، قال إسماعيل بن ناصر للموقع الرسمي للنادي: أنا فخور جدا بالاستمرار مع ميلان، أنا جزء من هذه العائلة وأريد تقديم المزيد للفريق والجماهير والنادي.

وارتدى إسماعيل بن ناصر قميص ميلان صيف 2019 قادما من إمبولي مقابل 17.2 مليون يورو، وساهم بن ناصر في 12 هدفا ما بين صناعة وتسجيل إلى الآن.

كما ساهم بن ناصر في استعادة "الروسونيري" للقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما.

المصدر: "وكالات"