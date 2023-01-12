منتخب عمان ينهي مشوار السعودية في "خليجي 25" (فيديو)

حجز المنتخب العماني مقعده في نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم على حساب نظيره السعودي بفوزه عليه بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وأحرز المنذر العلوي وحارب السعدي هدفي المنتخب العماني في الدقيقتين 34 و84، بينما سجل تركي العمار، هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 41.

وبفضل هذا الفوز الهام، رفع المنتخب العماني رصيده إلى سبع نقاط ليتأهل إلى الدور نصف النهائي كوصيف للمجموعة الأولى برفقة المستضيف العراقي المتصدر بنفس الرصيد النقطي ( 7 نقاط)، فيما ودع المنتخب السعودي "خليجي 25" برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، ومعه اليمن دون أي نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

المصدر: RT