منتخب عمان ينهي مشوار السعودية في "خليجي 25" (فيديو)
حجز المنتخب العماني مقعده في نصف نهائي "خليجي 25" لكرة القدم على حساب نظيره السعودي بفوزه عليه بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.
وأحرز المنذر العلوي وحارب السعدي هدفي المنتخب العماني في الدقيقتين 34 و84، بينما سجل تركي العمار، هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 41.
المنتخب العماني يتقدم على المنتخب السعودي بهدف اللاعب المنذر العلوي #السعودية 0 #عمان 1 #دبي_الرياضية#كأس_الخليج#منصة_الخليج#خليجي_25#عمان_السعوديةpic.twitter.com/lkib4jaDNh— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 12, 2023
تركي العمار يحرز هدف المنتخب السعودي الأول وهدف التعادل في مرمى المنتخب العماني #السعودية 1 #عمان 1 #دبي_الرياضية#كأس_الخليج#منصة_الخليج#خليجي_25#عمان_السعوديةpic.twitter.com/oUSeR85aVf— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 12, 2023
حارب السعدي يحرز هدف المنتخب العماني الثاني في مرمى المنتخب السعودي #السعودية 1 #عمان 2 #دبي_الرياضية#كأس_الخليج#منصة_الخليج#خليجي_25#عمان_السعوديةpic.twitter.com/lNA9vPB1ng— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 12, 2023
وبفضل هذا الفوز الهام، رفع المنتخب العماني رصيده إلى سبع نقاط ليتأهل إلى الدور نصف النهائي كوصيف للمجموعة الأولى برفقة المستضيف العراقي المتصدر بنفس الرصيد النقطي ( 7 نقاط)، فيما ودع المنتخب السعودي "خليجي 25" برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، ومعه اليمن دون أي نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.
المصدر: RT