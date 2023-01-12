الرئيس الجزائري يفتتح ملعب "نيلسون مانديلا" عشية انطلاق أمم إفريقيا للمحليين (فيديو)

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تدشين ملعب "نيلسون مانديلا" في مدينة براقي، الذي يستضيف 6 مباريات في كأس إفريقيا للمحليين بين 13 يناير و4 فبراير المقبل.

وقام تبون رفقة شيف زووليفوليل مانديلا، حفيد الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، بإزاحة الستار عن النصب الذي يحمل اسم نيلسون مانديلا، عند مدخل الملعب.

وجرى افتتاح الملعب بحضور جياني إنفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وعبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة الجزائري.

وقال الرئيس تبون في تصريح لوسائل الإعلام بالمناسبة: "تماشيا مع طموحات شبابنا، ومع إنجازات الجزائر في المحافل الرياضية الدولية، لن نتوقف عند تنظيم كأس إفريقيا للمحليين".

وأضاف: "نعمل على مشاريع كثيرة في مجال إنجاز المنشآت الرياضية، على غرار توسعة ملعب 5 جويلية في العاصمة، وإنجاز ملعبين بورقلة وبشار".

وتابع: "نحن نبني ملاعبنا من أجل الشباب، ومن أجل مستوى الرياضة في بلادنا. ونحن مستعدون في نفس الوقت لاحتضان أي فعاليات رياضية دولية".

وأردف الرئيس: "لقد أثبتنا انتماءنا للمتوسط بتنظيم ألعاب المتوسط بكل جدارة. وكذلك انتماءنا العربي باحتضان القمة العربية. واليوم سنحتفي بانتمائنا لإفريقيا بتنظيم هذه المنافسة الكروية".

وعن تسمية ملعب براقي الذي يحتضن افتتاح كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، قال تبون: "نيلسون مانديلا كان يعتبر نفسه جزائريا على الدوام. وقد أصبح أيقونة للنضال بعد خروجه من السجن، وكانت زيارته الأولى إلى الجزائر".

وتنطلق النسخة السابعة لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين، غدا الجمعة، بمواجهة الجزائر وليبيا، على ملعب "نيلسون مانديلا".

المصدر: الشروق