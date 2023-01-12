آل الشيخ يكشف عن صاحب وقيمة التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" لمباراة الأحلام

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن قيمة تذكرة "فوق الخيال"، وهي التذكرة الخاصة بمباراة نجوم الهلال والنصر بمواجهة باريس سان جيرمان والتي سيخصص ريعها لمنصة إحسان.

وبلغت قيمة التذكرة 10 ملايين ريال سعودي (أي ما يعادل 2 مليون و662 ألفا و396 دولارا أمريكيا).

الحمدالله🤲🏻🇸🇦❤️ ويارب اكثر واكثر 🇸🇦🙏🏻 pic.twitter.com/BcOxBmAnqU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 11, 2023

وأوضح آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" أن "رجل الأعمال العقاري مشرف بن أحمد الغامدي يقدم حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية (فوق الخيال) بـ10 ملايين ريال".

رجل الأعمال العقاري مِشرف بن أحمد الغامدي @mushref999 المدير العام لمجموعة شركات #عقار1@AqarOne يقدم حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية "فوق الخيال" بـ 10 ملايين ريال 🔥👍🇸🇦❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 11, 2023

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وتم طرح تذكرة "فوق الخيال" بمميزات مذهلة، لمباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر على كأس موسم الرياض وستجري المباراة يوم 19 يناير الجاري، على استاد الملك فهد الدولي، الأحد الماضي.

وقال آل الشيخ إن طلبات للحصول عليها تجاوزت المليون طلب.

كما أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن مزاد يبدأ بمليون ريال على تذكرة "فوق الخيال" للمباراة، ستمنح صاحبها ميزات كبرى خلال اللقاء منها حضور تتويج والدخول لغرفة الملابس.

وتحظى مباراة "الأحلام" بزخم كبير واهتمام إعلامي غير مسبوق، إذ يترقب الجمهور السعودي والعالمي المواجهة المرتقبة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إذ ستكون أول مواجهة تجمع النجمين الكبيرين، منذ عامين تقريبا، عندما جمعتهما آخر مباراة في 12 أغسطس 2020 حين فاز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، وسجل فيها "الدون" هدفَين.

كما ينتظر أن تشهد المواجهة مشاركة نجمي باريس (البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي)، إضافة إلى النجوم المحليين والدوليين في فريقي النصر والهلال، ما يجعلها مواجهة مثيرة ومرتقبة في الرياض.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh