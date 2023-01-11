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الأهلي المصري يضم مروان عطية من الاتحاد السكندري

الرياضة

الأهلي المصري يضم مروان عطية من الاتحاد السكندري
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أعلن فريق الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري مروان عطية ليكون ثالث صفقات "الأحمر" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء في بيان نشره الأهلي على موقعه: "أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن انضمام مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري إلى صفوف الأهلي لمدة أربع سنوات ونصف السنة".

وأضاف أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه السابق.

وفي مقابل مروان عطية، حصل نادي الاتحاد السكندري على ثنائي الأهلي محمد محمود وعمار حمدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي مع وجود بند يسمح بتمديد إعارة الثنائي في الموسم المقبل.

وكشف الاتحاد السكندري أيضا عن وجود بند في بيع مروان عطية إلى الأهلي يتيح للنادي "الأخضر" الحصول على 15 بالمئة من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

المصدر: alahlyegypt.com + filgoal

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