بعد إعلانه الاعتزال نهائيا.. منصب معروض على غاريث بيل

أعلن النجم الويلزي، غاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق ولوس أنجلوس الأمريكي الحالي، عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، الاثنين الفائت، بعد مسيرة دامت لأكثر من 15 عاما.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الاتحاد الويلزي لكرة القدم عرض على بيل تولي منصب إداري مع منتخب ويلز في الفترة المقبلة تكريما لمسيرته الحافلة مع منتخب بلاده.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة أن الاتحاد الويلزي يرغب في إبقاء النجم بيل مرتبطا بمنتخب بلاده الذي خرج من دور المجموعات ضمن منافسات مونديال "قطر 2022" بعد إعلان اعتزاله بشكل رسمي.

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الويلزي عرض على نجم ريال مدريد السابق أن يكون سفير المنتخب الويلزي، حيث كشفت الصحيفة أن هذا الدور سيسمح له بقضاء بعض الوقت مع الفريق بشكل رسمي.

واستشهدت الصحيفة بتصريحات روب بيح، المدير الفني لمنتخب ويلز، الذي أكد بدوره على رغبته في استمرار بيل مع المنتخب الويلزي بصفة جديدة عقب تحدثه مع النجم الويلزي في هذا الأمر.

وقاد بيل منتخب بلاده الى نهائيات كأس أوروبا مرتين عامي 2016 ، وذلك للمرة الأولى في تاريخه وبلغ معه نصف النهائي، ثم عام 2021، وإلى نهائيات مونديال قطر 2022 للمرة الأولى منذ 1958، كما أحرز في صفوف ريال مدريد الإسباني دوري أبطال أوروبا خمس مرات خلال تسع سنوات أمضاها معه (2013-2022).

ويملك بيل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ويلز، وأفضل هداف في صفوفه.

المصدر: "وسائل إعلام"