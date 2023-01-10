إشادة مصرية واسعة بفوز صلاح بلقب "الرياضي العربي الأبرز في العام 2022"

نال المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، إشادة واسعة في بلده، بعد فوزه بلقب "الرياضي العربي الأبرز في 2022" وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.

وفاز صلاح بعد حصوله على 2823 صوتا، ما يشكل 28.6% من أصل 9840 صوتا شارك في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى في التاسع من يناير الحالي.

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وتفاعل نقاد رياضيون مصريون ونجوم سابقون للكرة المصرية مع تتويج صلاح، حيث قال مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "شيء مشرف جدا أن محمد صلاح أفضل رياضي عربي بل أفضل رياضي عالمي أخلاقيا ودينيا وفنيا والتزاما".

من جانبه قال الناقد الرياضي والصحفي المتخصص محمد ثابت "على الرغم من أن كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول محمد صلاح لم يصعد لنهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر إلا أنه تم اختياره كأفضل عربي في استفتاء قناة روسيا اليوم وهذا الاختيار لم يأت من فراغ فصلاح تم اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات كأس العالم على الرغم من تراجع مستوى فريقه ليفربول".

أما نجم منتخب مصر السابق والناقد الرياضي الحالي رضا عبد العال، فقد أشاد بدوره بفوز صلاح في استطلاع "RT" واعتبر أن النجم المصري ظاهرة لن تتكرر وربما لن يستطيع أحد الوصول إلى ما وصل إليه.

المصدر: RT