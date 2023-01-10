وفاة القطري المهندي عضو مجلس "الفيفا"

توفي عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قارة آسيا ونائب رئيس الاتحادين القطري والآسيوي، سعود المهندي عن 66 عاما بعد صراع مع المرض، بحسبما أعلن الاتحاد القطري الثلاثاء.

وصارع المهندي، طوال الأشهر الماضية، مرضا عضالا، غيبه عن التواجد في قطر أثناء بطولة كأس العالم التي استضافتها بلاده نهاية العام الماضي، بسبب خضوعه للعلاج في الخارج.

ونعى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني المهندي في تغريدة قال فيها "(...) خدم (المهندي) وطنه بكل إخلاص وتفان، فتعازينا لأسرته الكريمة ولنا جميعا وللاتحادين القطري والآسيوي".

رحم الله سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم وتغمده بواسع مغفرته ..

خدم وطنه بكل إخلاص وتفان، فتعازينا لأسرته الكريمة ولنا جميعا وللاتحادين القطري والآسيوي ..

إنا لله وإنا اليه راجعون .. pic.twitter.com/H2ntFMvO3V — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 10, 2023

كما نعى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، المهندي الذي يشغل منصب نائب الرئيس منذ 2015، قائلا " فقدنا أخا عزيزا وصديقا وفيا وقامة إدارية رياضية لم تدخر وسعا في سبيل خدمة لعبة كرة القدم في القارة الآسيوية".

وأضاف "نستذكر بكل التقدير دور المرحوم المهندي في تطوير كرة القدم القطرية، بالإضافة إلى تواجده الفعال في عضوية مجلس الاتحاد الدولي".

وكان المهندي، الذي انتخب في أبريل 2019، عضوا في مكتب "الفيفا" بعد نيله 37 صوتا من أصل 46 اتحادا وطنيا آسيويا، قد ترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي خلال الدورة الماضية قبل أن ينسحب، ومنافسه الإماراتي محمد خلفان الرميثي، لمصلحة الرئيس الشيخ سلمان.

وتبوأ المهندي العديد من المناصب في كرة القدم القطرية، حيث شغل منصب الأمين العام للاتحاد القطري حتى عام 2013، قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس حتى وفاته.

المصدر: أ ف ب