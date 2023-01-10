بعد أزمة زيدان.. اتهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسلوك جنسي غير لائق

وجهت وكيلة الأعمال، سونيا سويد، الثلاثاء في صحيفة "ليكيب" اليومية وإذاعة "أر ام سي" اتهامات مباشرة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، متهمة إياه بسلوك جنسي غير لائق.

وروت سويد حادثة سابقة مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية، قائلة: "أخبرني وجها لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا كنتُ أريده أن يساعدني، يجب الخضوع لاختبار مزعج!".

في تحقيق سابق، كشفت مجلة "سو فوت" عن سلوك غير لائق من قبل لو غريت، ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما سيق إليه.

إلا أن كلام سويد يعد أول شهادة مباشرة من إمرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة.

واستقبلت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، رئيس الاتحاد الفرنسي البالغ 81 عاما بعد ظهر الثلاثاء، على خلفية التدقيق في أداء اتحاد اللعبة.

وكشفت اذاعة فرانس إنتر أن "سيدات عديدات قد استنكرن أمام بعثة التدقيق سلوك نويل لو غريت تجاههن".

وبحسب الإذاعة، فإن مسؤول تنفيذي سابق "أطلع المفتشين على الرسائل النصية ورسائل الواتساب"، وهي "بالتأكيد ليست غير قانونية ، لكنها (...) تثير تساؤلات بالنظر إلى الارتباط الهرمي الذي كان قائما بينهما".

وذكرت سويد: "إنه يتصل بي كثيرا. لدي رسائل بريد صوتي وبعض الرسائل النصية".

بالإشارة إلى تعاملاتها المهنية السابقة، أوضحت وكيلة الاعمال أنها شعرت بأنه "في كل مرة، الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامه، وأنا أعتذر عن التحدث بطريقة مبتذلة، هو ثديي ومؤخرتي".

Bravo Sonia Souid pour le courage de votre témoignage.

Notre audit en sera digne.

A très bientôt. https://t.co/01C4lU7eP2 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 10, 2023

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وزيرة الرياضة كاستيرا، التي تطالب برحيل لو غريت، الذي يشغل منصبه منذ عام 2011، هنأت على تويتر "سونيا سويد على شجاعة شهادتها".

وقالت "مراجعتنا تستحق ذلك. نراكم قريبا جدا".

وكان لو غريت جزءا من جدل واسع آخر دفعه للاعتذار، في بيان لوكالة فرانس برس الاثنين، عن "تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زيدان، مقدما له "اعتذارا شخصيا".

وصرح لو غريت في اليوم التالي لكلامه بشأن زيدان: "ولدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح".

وفي يوم الأحد الفائت، وردا على سؤال في حديث مع إذاعة "راديو مونتي كارلو" بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الأول لتدريب المنتخب الفرنسي في حال عدم التجديد لديدييه ديشامب، اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لو غريت: "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحبا يا سيد، لا تقلق، إبحث عن ناد آخر، لقد توصلت الى اتفاق مع ديشامب؟".

المصدر: "أ ف ب"