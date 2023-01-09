تفاصيل عرض النصر السعودي لضم نجم برشلونة

كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية، عن وجود رغبة قوية من جانب النصر السعودي، للتعاقد مع نجم خط وسط نادي برشلونة، المخضرم الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وبحسب الشبكة، فإن النصر وجه أنظاره نحو بوسكيتس بعد استكمال التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Al Nassr have turned their attention to Barcelona midfielder Sergio Busquets after completing the signing of Cristiano Ronaldo, a source has told @samuelmarsden and @moillorens.



They are prepared to offer an annual salary of around €13 million net to take him to Saudi Arabia. pic.twitter.com/MeGYV9oW9f — ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2023

وأوضحت أن النصر مستعد لتقديم راتب سنوي صافٍ يبلغ حوالي 13 مليون يورو لإقناع بوسكيتس البالغ من العمر 34 عاما.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه يحق له التفاوض بداية من يناير الحالي مع أي فريق يريده دون الرجوع لإدارة النادي الكتالوني.

وكان بوسكيتس بدأ مسيرته الاحترافية مع برشلونة في 2008، وحقق مع الفريق كل البطولات الممكنة، وكان أيضا ضمن الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا الذي توج بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.

المصدر: وكالات