قائد منتخب فرنسا لوريس يعتزل اللعب دوليا

أعلن حارس وقائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم هوغو لوريس، اليوم الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت 14 عاما فاز خلالها بلقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية عام 2021.

وفي حديث لصحيفة "ليكيب"، قال لوريس (36 عاما) الذي يحمل الرقم القياسي بعدد المباريات الدولية مع فرنسا برصيد 145 مباراة: "يأتي وقت يتعين عليك فيه تسليم الشعلة لجيل جديد. لطالما قلت مرارا وتكرارا أن المنتخب الفرنسي لن يقف على لاعب بعينه".

وأضاف: "علينا جميعا التأكد من استمرار تألق المنتخب وسأبدأ بنفسي. الفريق قادر على استكمال المسيرة وهناك أيضا الحارس مايك ماينان في كامل الجاهزية".

وكان لوريس حارس نادي توتنهام الإنجليزي، حل وصيفا مع منتخب بلاده للأرجنتين الفائزة بلقب كأس العالم "قطر 2022" على حساب "الديوك" بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة النهائية بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

المصدر: وكالات

