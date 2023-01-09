"أحلى من جورجينا"..مقطع فيديو متداول لسعودية تشبه صديقة رونالدو..فمن هي؟ (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة وجدها عدد كبير من المتابعين أنها شبيهة بجورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو الذي انتقل مؤخرا للسعودية، ما أثار تفاعلا.

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وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية صورا ومقاطع فيديو لشابة سعودية، تم وصفها بأنها شبيهة جورجينا، بل ورآها البعض بأنها أجمل، فيما سخر البعض الآخر منها.

وبعد الاطلاع على حساب "تيك توك"، تبين أن مقطع الفيديو المتداول يعود لمشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية ريما العنزي.

وأبان الفيديو قيام الشابة بإطلالة مماثلة لإطلالة جورجينا أثناء احتفالية نادي النصر بصديقها رونالدو في حفل تقديمه للجمهور، مع شبه كبير في "اللوك" والملابس، وظهرت وهي داخل سيارة وترتدي نفس أزياء جورجينا، وتقلدها في حركاتها وكلماتها، حيث قالت بعدما قدمت التحية بالإنجليزية: "هلا ومرحبا"، وهي نفس كلمات جورجينا رودريغيز في احتفالية نادي النصر الذي ضم رونالدو مؤخرا.

المصدر: RT