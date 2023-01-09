"خليجي 25".. فوز مثير لعمان على اليمن (فيديو)

تغلبت عمان على اليمن 3-2 الاثنين على ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس "خليجي 25" لكرة القدم بعد مباراة كانت الأكثر إثارة في البطولة حتى الآن.

وسجل حارس مرمى اليمن، علي فضل بالخطأ في مرماه، وأرشد العلوي، وعصام الصبحي أهداف عمان، في الدقائق 2، و38، و47، بينما أحرز عبد الواسع المطري وعمر الداحي هدفي اليمن في الدقيقتين 12، و30.

🎥 - شاهد ملخص المباراة



عمان يهزم اليمن 3-2 ويرفع رصيده إلى 4 نقاط

🇴🇲 #عمان 3

🇾🇪 #اليمن 2 pic.twitter.com/PVdEeNJ1Fy — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 9, 2023

وشهدت المباراة إهدار العماني أرشد العلوي ضربة جزاء بغرابة، بعدما سدد الكرة في المدرجات إثر انزلاقه بسبب الأمطار.

وبهذا الفوز، تصدرت عمان ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بانتظار مباراة السعودية (3 نقاط) والعراق (نقطة) لاحقا، وبقي اليمن من دون نقاط.

وكان منتخب عمان قد اقتنص نقطة مهمة في الجولة الأولى أمام منتخب العراق مستضيف البطولة، حيث انتهت مواجهة المنتخبين بالتعادل السلبي، بينما سقط اليمن أمام السعودية بهدفين دون رد.

المصدر: RT