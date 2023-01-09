أول تعليق لمدرب البرتغال الجديد بشأن مستقبل رونالدو مع المنتخب

تعامل الإسباني روبرتو مارتينيز، الذي قدم اليوم الاثنين كمدرب جديد لمنتخب البرتغال، بحذر عند الحديث عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب "برازيل أوروبا" .

وقال مارتينيز (49 عاما) ردا على سؤال حول مصير رونالدو مع المنتخب البرتغالي لاسيما بعد انتقال "الدون" إلى نادي النصر السعودي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "نقطة البداية ستكون مجموعة الـ26 لاعبا الذين شاركوا في كأس العالم (2022)، وكريستيانو رونالدو واحد منهم"، مضيفا بحذر أنه سيتخذ قراراته "في أرض الملعب" و"ليس في المكتب".

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كما أكد مارتينيز أن التحدي المتمثل في تدريب منتخب البرتغال هو "مشروع رياضي" يشعره "بحماس"، وراهن على فريق "تنافسي" يتمتع "بمرونة تكتيكية".

وسيخلف مارتينيز المدرب البرتغالي السابق فرناندو سانتوس، الذي استقال من منصب المدير الإداري للمنتخب البرتغالي في ديسمبر الماضي، عقب خروج البرتغال من ربع نهائي مونديال قطر على يد المغرب.

المصدر: وكالات