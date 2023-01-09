رسميا.. الاتحاد البرتغالي يعلن عن مدرب جديد لمنتخبه الأول

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الاثنين، تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز مدربا للمنتخب الوطني خلفا لفرناندو سانتوش الذي غادر منصبه عقب الخروج من ربع نهائي مونديال "قطر 2022".

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد البرتغالي على "تويتر": "قائد جديد في الخدمة.. أهلا بالمدرب روبرتو مارتينيز".

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlagpic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

وكان الاتحاد البرتغالي قد انفصل عن فرناندو سانتوس، عقب خروج رفاق كريستيانو رونالدو من ربع نهائي كأس العالم "قطر 2022".

ومارتينيز لم يكن غريبا عن النهائيات في قطر حيث أقصي مع منتخب بلجيكا من الدور الأول في مفاجأة لافتة.

وأعلن المدرب الإسباني الشهر الماضي، ترك المنتخب البلجيكي، زاعما أن الإقصاء المبكر من كأس العالم لم يكن سبب رحيله بل إنه اتخذ قراره قبل انطلاق المنافسات.

وسيكون التحدي الأول والأبرز للمدرب البالغ 49 عاما مع البرتغال، التعامل مع مستقبل رونالدو على الصعيد الدولي، لاسيما بعد انتقال الأخير إلى نادي النصر السعودي.

المصدر: وكالات