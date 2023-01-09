لو غريت يقر بـ"تصريحات غير لائقة" ويقدم "اعتذارا" لزيدان

أقر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، الاثنين، بـ"تصريحاته غير اللائقة التي خلقت سوء فهم" والتي تتعلق بأسطورة منتخب "الديوك" زين الدين زيدان، مقدما له "اعتذارا شخصيا".

وأمس الأحد، وردا على سؤال في حديث مع إذاعة راديو مونتي كارلو بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الأول لتدريب المنتخب الفرنسي في حال عدم التجديد لديدييه ديشان، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لو غريت: "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحبا يا سيد، لا تقلق، ابحث عن ناد آخر، لقد توصلت إلى اتفاق مع ديشان؟".

وقال لو غريت في اليوم التالي لكلامه هذا بشأن زيدان "ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح".

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وتابع لو غريت: "لقد أجريت مقابلة مع إذاعة راديو مونتي كارلو لم يكن من المفترض أن أجريها لأنها كانت تبحث عن الجدل من خلال وضع ديدييه ديشان بوجه زين الدين زيدان، وهما عملاقان في كرة القدم الفرنسية. أعترف أنني أدليت بتصريحات غير لائقة أدت إلى سوء فهم. يعرف زين الدين زيدان التقدير الكبير الذي أكنه له، مثل كل الفرنسيين".

وانتهى عقد ديشان بعد كأس العالم في قطر حيث خسرت فرنسا حاملة اللقب أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد نهائي مثير في 18 ديسمبر الفائت.

وبعد تساؤلات حول المستقبل، وقع ديشان السبت على عقد جديد يبقيه مع "الديوك" حتى نهائيات كأس العالم 2026.

المصدر: أ ف ب