تعادل بطعم الهزيمة لميلان أمام روما

فرط فريق ميلان بفوز كان في متناوله أمام ضيفه روما (2-2) في الوقت القاتل من مباراة القمة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب "الروسونيري" كل من اللاعبين، بيير كالولو، وتوماسو بوبيجا في الدقيقتين (30، و77) على الترتيب.

بينما وقع على ثنائية روما "الذئاب" كل من اللاعبين، روجير إيبانيز دا سيلفا، وتامي أبراهام، عند الدقيقتين (87، و90) تواليا، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو.

واكتفى نادي ميلان، بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل، ورفع بها رصيده إلى 37 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري "الكالتشيو" بفارق الأهداف خلف يوفنتوس.

في المقابل، رفع نادي روما رصيده إلى 31 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT