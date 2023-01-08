برشلونة ينفرد بصدارة الدوري من بوابة العاصمة مدريد

خرج فريق برشلونة بانتصار ثمين من ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" بالعاصمة مدريد.

ورفع فريق برشلونة" البلوغرانا" رصيده بعد هذا الفوز إلى 41 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري "الليغا"، بفارق ثلاث نقاط أمام حامل اللقب ومنافسه التقليدي فريق ريال مدريد الذي سقط أمام مضيفه فياريال (1-2) في المباراة التي جمعتها مساء السبت الماضي.

في المقابل، تراجع نادي أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 27 نقطة.

المصدر: RT