ريال مدريد يسقط بـ"نيران" الغواصات الصفراء

مني فريق ريال مدريد بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه فياريال (1-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على هدفي أصحاب الأرض "الغواصات الصفراء" كل من المهاجمين، يريمي بينو، وجيرارد مورينو، في الدقائق (47، 63 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الفريق الملكي الوحيد بحلول الدقيقة 59 من ضربة جزاء.

وتكبد ريال مدريد الهزيمة الثانية في الموسم الجاري بعد 12 انتصارا وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 38 نقطة، ويخفق في استعادة صدارة الدوري "الليغا" من غريمه التقليدي برشلونة الذي يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد غدا الأحد، على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" بالعاصمة مدريد.

في المقابل، حقق نادي فياريال انتصاره الثالث على التوالي، والثامن في الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وخمس هزائم، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT