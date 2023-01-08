نابولي يستعيد توازنه بعد لدغة "الأفاعي"

استعاد فريق نابولي توازنه بعد تعرضه للهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب مضيفه سامبدوريا بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وسجل هدفي نابولي كل من المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، ولاعب خط الوسط المقدوني الشمالي إليف إلماس، في الدقيقتين (19، و82 ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 17 من "الكالتشيو".

وصالح فريق نابولي بذلك جماهيره بعد هزيمته على يد إنتر ميلان في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 44 نقطة، في الصدارة.

في المقابل، يشغل نادي سامبدوريا المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط فقط.

المصدر: RT